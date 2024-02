Jovic AC Milan, SVOLTA nel futuro dell’attaccante: a cosa pensa il club rossonero

Jovic Milan, SVOLTA nel futuro dell’attaccante serbo: a cosa pensa il club rossonero in vista della prossima estate

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda il calciomercato Milan. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il club rossonero avrebbe praticamente deciso il futuro di Luka Jovic.

Il serbo ha letteralmente svoltato nelle ultime settimane dopo i primi mesi molto complicati guadagnandosi la conferma: il Milan infatti avrebbe già deciso di esercitare l’opzione unilaterale per il rinnovo del contratto.

