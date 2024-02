Jovic AC Milan, resta in bilico il futuro del serbo: le NOVITA’ dopo la chance bruciata dall’attaccante

Jovic Milan, resta in bilico il futuro del serbo: le NOVITA’ dopo la chance bruciata dall’attaccante rossonero contro il Monza. I dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, resta in bilico il futuro di Luka Jovic con il Milan e a fine stagione andranno fatte le dovute valutazioni.

L’attaccante serbo sembrava aver fatto dei passi in avanti in termini realizzativi prima di bruciarsi la nuova chance da titolare con una manata da rosso. Già in queste settimane si sta ragionando sul tema rinnovo, fino al 2025, e conseguentemente dell’adeguamento dello stipendio.

