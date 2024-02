Jovic AC Milan, la società è stata chiara: sarà riconfermato solo a queste due condizioni

Jovic Milan, la società è stata chiara: sarà riconfermato solo a queste due condizioni. Le ultime sul futuro del serbo

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Luka Jovic, che la scorsa estate ha firmato un solo anno di contratto e pertanto va in scadenza al termine di questa stagione.

Il serbo è in netta ripresa ma per meritarsi la conferma (quindi la proposta di rinnovo e allontanare così le voci di mercato) dovrà raggiungere due obiettivi: innanzitutto la produzione di gol deve mantenersi costante su questi livelli e il suo minutaggio deve necessariamente salire.

