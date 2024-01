Jovic AC Milan: il serbo all’hotel del calciomercato, tutta la VERITA’ sui motivi della sua presenza

Luka Jovic all’hotel che ospita la chiusura della sessione di trattative di mercato in corso. Tutta la verità su un possibile addio al Milan

#Milan, #Jovic fa capolino all’hotel del calciomercato pic.twitter.com/z2mxAycl4O — calciomercato.com (@cmdotcom) January 31, 2024

Come riportato da Calciomercato.com la sua presenza tuttavia non dovrebbe essere legata al operazioni in uscita del calciomercato Milan. La stagione dovrebbe vederlo protagonista anche nella seconda parte con la maglia rossonera, poi verranno fatte tutte le opportune valutazioni alla fine dei giochi, dopo maggio.

