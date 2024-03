Jorginho #Milan AC: niente #prolungamento del contratto con l’Arsenal, c’è da battere la concorrenza di una rivale italiana

00:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Jorginho Diavolo Rossonero, niente rinnovo con l’Arsenal: rossoneri alla finestra per il regista ma c’è la concorrenza di una rivale. I #particolari La trattativa per il rinnovo di contratto di Jorginho con l‘Arsenal si è interrotta dopo che i Gunners avevano proposto il prolungamento di un anno, fino al 2025, con opzione fino al 2026. Per calcio#mercato.com la situazione si sarebbe bloccata perché l’italobrasiliano, accostato anche al calcio#mercato Diavolo Rossonero, […]

