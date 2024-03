Jorginho Internazionale F.C., l’agente spiazza, le parole: «Non è da escludere» #NEWS #Intervista – LE ULTIME

1 Mar 2024, 17:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’agente di Jorginho non ha escluso un possibile arrivo del proprio assistito all’Internazionale, dopo che il suo futuro è ancora incerto

Joao Santo, agente di Jorginho, ha parlato a Tv Play del futuro del proprio assistito, accostato anche al calciomercato Internazionale.

Pubblicità

LE PAROLE – «Se dobbiamo fare un gioco lo vedrei meglio alla Lazio per la presenza di mister Sarri che conosce molto bene le sue caratteristiche ma anche alla Juve dove c’è un #grande direttore sportivo come Giuntoli con cui ha vissuto tanti anni belli al Napoli. Poi non escludo anche un ritorno in azzurro col nuovo mister Calzona che prima lavorava con Sarri. Alla Roma invece non credo perché non ci sono mai stati contatti ma, per forza e tradizione, non escludiamo Milan e Internazionale dove vorrebbero giocare tutti».

L’articolo Jorginho Internazionale, l’agente spiazza: «Non è da escludere» – LE ULTIME proviene da Internazionale News 24.