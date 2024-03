JoJo Jovic resta o va via? Il prossimo #futuro del serbo dipende da tre fattori: il punto

09:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

“JoJo” Jovic resta o va via? Il prossimo #futuro del serbo, legato ai rossoneri da un contratto in scadenza a giugno, dipende da tre fattori: il punto

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo #futuro di Luka “JoJo” Jovic, legato al Diavolo Rossonero da un contratto in scadenza a fine #campionato e rinnovabile unilateralmente dal #club rossonero.

Secondo quanto si apprende sono tre i fattori su cui dipende il prossimo #futuro del serbo: innanzitutto le strategie di #mercato del #club, in secondo luogo il nome del prossimo Mister e per ultimo la decisione di Giroud.

