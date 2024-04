JoJo Jovic #Milan AC: traguardo raggiunto VS la Fiorentina, il prossimo #futuro è tutto da scrivere

21:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Entrato nel secondo tempo di Fiorentina Diavolo Rossonero, “JoJo” Jovic ha raggiunto un traguardo. Il prossimo #futuro del serbo è tutto da scrivere All’82’ di Fiorentina Diavolo Rossonero, Coach Pioli ha deciso di sostituire Olivier Giroud con Luka “JoJo” Jovic. Il serbo entrando sul terreno di gioco contro la sua ex squadra ha raggiunto un traguardo importante: è arrivata la presenza […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post “JoJo” Jovic Diavolo Rossonero: traguardo raggiunto contro la Fiorentina, il prossimo #futuro è tutto da scrivere appeared first on Diavolo Rossonero News 24.