JoJo Jovic #Milan AC, nuovi passi avanti per il #prolungamento del contratto del contratto! NOVITÀ sul prossimo #futuro del serbo

18:01,29 Mar 2024, MILANELLO.

“JoJo” Jovic Diavolo Rossonero, nuovi passi avanti per il rinnovo del contratto! Ci sono NOVITÀ sul prossimo #futuro dell’attaccante serbo Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo #futuro di Luka “JoJo” Jovic, centravanti arrivato in estate dalla Fiorentina e legato al Diavolo Rossonero da un contratto annuale con opzione di rinnovo unilaterale a favore del #club. Secondo quanto riportato dal […]

