JoJo Jovic #Milan AC, Mister Stefano Pioli carica il serbo: il indiscrezione sul dialogo tra i due. ULTIMISSIME

11:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

“JoJo” Jovic-Diavolo Rossonero, Coach Pioli carica il serbo: dialogo dopo la gara con lo Slavia Praga. A Verona tocca all’ex Fiorentina guidare l’attacco

Luka “JoJo” Jovic si gioca il prossimo #futuro al Diavolo Rossonero da qui al termine della #campionato. Come riferito da Tuttosport, l’attaccante serbo, in scadenza di contratto a giugno, ha avuto un colloquio con Coach Pioli dopo la gara contro lo Slavia Praga nella quale è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina.

Il tecnico lo ha caricato e gli ha comunicato che domenica sarà in campo contro il Verona al posto di Giroud: Coach Pioli gli chiede i gol necessari per mantenere il secondo posto in classica. Il prossimo #futuro è nelle mani e nei piedi di “JoJo” Jovic.

