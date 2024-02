JoJo Jovic AC Milan, il serbo verso la conferma? I rossoneri hanno un piano per trattenerlo

Jovic Milan, il serbo verso la conferma? I rossoneri hanno un piano per trattenerlo per la prossima stagione. Gli scenari

Tra gli interrogativi per il calciomercato Milan della prossima stagione c’è quello relativo al futuro di Luka Jovic. Il contratto firmato in estate dal serbo aveva la durata di un solo anno, ma i rossoneri hanno l’opzione per prolungare.

Come riferisce TMW, l’idea del club è quella di rinegoziare i termini dell’accordo attuale. L’obiettivo è quello di non superare i 2,5 milioni netti che versa all’anno, mentre l’accordo trovato ad agosto parla di un sostanziale aumento. Per questo motivo si cercherà di offrire un ingaggio più basso al calciatore.

