John Elkann indagato per l’eredità Agnelli: con lui ci sono altre due persone. I dettagli del nuovo capitolo della contesa legale

C’è anche il nome di John Elkann tra gli indagati nell’ambito della contesa legale che riguarda l‘eredità Agnelli, storica famiglia legata alla Juve. La Procura di Torino, come scrive l‘Ansa, ha svolto alcuni accertamenti in merito a presunte violazioni di carattere fiscale dopo un esposto della figlia di Gianni Agnelli, Margherita, sull’eredità dell’Avvocato.

Pubblicità

Nella giornata di oggi la Guardia di Finanza ha acquisito diversi documenti in vari sedi e nel registro degli indagati figurano, oltra a Elkann, anche Gianluca Ferrero (commercialista torinese) e Robert Von Groueningen (amministratore dell’eredità di Marella Agnelli). Nel mirino della Procura c’è il trattamento fiscale del pagamento vitalizio che Margherita versò alla madre Marella, nel 2018 e 2019, per accordi che vennero stipulati nel 2004.

Pubblicità

The post John Elkann indagato per la contesa sull’eredità Agnelli: i dettagli appeared first on Juventus News 24.