Joe Scally AC Milan: l’americano nel mirino dei rossoneri, l’idea del club per il futuro

Il calciomercato Milan pensa anche in ottica futura. In tal senso per l’estate torna di moda il nome di Joe Scally

Tra i nomi che il calciomercato Milan sta seguendo in ottica futura e in vista di una possibile rivoluzione in difesa c’è quello di Joe Scally.

Il talento del Borussia Monchengladbach è già stato preso in considerazione in passato con osservatori mandati in Germania a seguirne i progressi. Ora torna di moda e verrà valutato nei prossimi mesi.

