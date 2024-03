Joe Jordan #Milan AC, l’ex attaccante svela, la dichiarazione ufficiale: «Quel quotidianista mi ha segnalato ai diavoli rossoneri» #Intervista #News #Ultimora. Il #Dietro le Quinte

15:45,30 Mar 2024, MILANELLO.

Joe Jordan-Diavolo Rossonero, l’ex attaccante ha svelato un curioso retroscena sul suo arrivo in rossonero: decisivo il giornalista Damascelli Intervistato da La Stampa, Joe Jordan ha svelato un interessante retroscena sul suo arrivo al Diavolo Rossonero: PAROLE – «Mi corteggiavano squadre inglesi, ad aprile andai a vedere Liverpool-Bayern e incontrai Tony Damascelli, un giornalista italiano. Mi chiese […]

