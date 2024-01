Jimenez non trattiene l’emozione «AC Milan grande club, l’esordio un sogno. Grazie a Mister Stefano Pioli e alla società per la fiducia» – NEWS

Alex Jimenez, difensore del Milan, ha scritto questo messaggio dopo l’esordio in Prima squadra contro il Cagliari in Coppa Italia

Attraverso il suo profilo Instagram, Alex Jimenez ha scritto questo messaggio dopo l’esordio Prima squadra in Milan Cagliari di Coppa Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álex Jiménez (@alexjimenez.7)

PAROLE – «Giornata da sogno per me, in cui ho esordito da titolare in questo grande club e in uno degli stadi con più storia del calcio. Volevo ringraziare la società e l’allenatore per la fiducia riposta in me».

The post Jimenez non trattiene l’emozione «Milan grande club, l’esordio un sogno. Grazie a Pioli e alla società per la fiducia» – FOTO appeared first on Milan News 24.