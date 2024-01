Jimenez-AC Milan, Furlani ha le idee chiare: l’ispiratore è Brahim Diaz

Jimenez-Milan, il club rossonero è pronto a riscattare il terzino dal Real Madrid: si studia una formula alla Brahim Diaz

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan sta prendendo sempre più coscienza della volontà di riscattare Jimenez dal Real Madrid per 5 milioni di euro.

I Blancos hanno un controriscatto ma, sulla falsariga dell’operazione Brahim Diaz, Furlani vorrebbe tenerlo per un altro paio d’anno prima di rispedirlo in Spagna. I lavori sono in corso.

The post Jimenez-Milan, Furlani ha le idee chiare: l’ispiratore è Brahim Diaz appeared first on Milan News 24.