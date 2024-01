Javi Guerra AC Milan: sondaggio rossonero per il mediano. La valutazione del Valencia

Javi Guerra Milan: sondaggio rossonero per il centrocampista. La valutazione del Valencia e le ultime

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, ci sono novità importanti per quanto riguarda il calciomercato Milan e il futuro di Javi Guerra.

In settimana c’è stato un sondaggio del club rossonero per il centrocampista del Valencia. La valutazione è di 40 milioni, difficile vederlo a gennaio in Italia.

