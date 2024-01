Javi Guerra AC Milan: idea rossonera per gennaio, la risposta del Valencia

Tra le idee del calciomercato Milan per gennaio spunta l’idea per il giovane talento del Valencia, Javi Guerra

Il calciomercato Milan mette nel mirino un nuovo giovane per gennaio: Javi Guerra del Valencia.

Come riportato da Dazn i rossoneri faranno un tentativo per portarlo già ora a Milano. Operazione difficile, anche perché gli spagnoli non vorrebbero privarsi del centrocampista a gennaio, più probabile a giugno. Per l’estate Milan in pole.

