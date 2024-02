Jacobelli punge Chiesa: «Se fosse al 100% ora…» #Intervista

Pubblicità

Senza veli Jacobelli, ecco il suo pensiero sul talento della Juve Chiesa, nonché uno dei più grandi assenti nella lotta scudetto con l’Inter

Intervenuto a Sky Sport 24, Xavier Jacobelli ha parlato così della situazione di Federico Chiesa verso la sfida tra Juve Udinese. L’attaccante non è riuscito a incidere nemmeno nella lotta Scudetto contro l’Inter di Inzaghi.

Pubblicità

JACOBELLI SU CHIESA – «Chiesa in questo momento fa più notizia per le sue assenze e stop e go che abbiamo registrato nell’ultimo mese. E’ una buona notizia se gioca titolare contro l’Udinese. E se fosse al 100% risolverebbe molti problemi all’attacco di Spalletti per gli Europei».

Pubblicità

L’articolo Jacobelli punge Chiesa: «Se fosse al 100% ora…» proviene da Inter News 24.