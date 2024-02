Jacobelli: «Mister Inzaghi valorizza la rosa più forte, la Juve non deve..» #Intervista

Pubblicità

Il noto giornalista Xavier Jacobelli ha voluto analizzare il big match vinto dall’Inter ai danni della Juventus domenica scorsa

Il giornalista Xavier Jacobelli ha commentato Inter-Juve a TMW Radio.

Pubblicità

INTER JUVE – «Inzaghi sta valorizzando al massimo la rosa che gli ha messo a disposizione la società, che in questo momento è la più forte della Serie A. La Juventus sta attraversando un percorso di crescita e devi superare degli esami di maturità come quello di San Siro. La Juve non ha superato questo esame, ma ciò non blocca la crescita di una squadra che è l’unica a tenere il passo dell’Inter. Ci sono ancora 15 partite da giocare, il verdetto del campo a San Siro è stato chiaro ma non deve assolutamente condizionare il percorso della Juventus da qui a fine stagione».

Pubblicità

L’articolo Jacobelli: «Inzaghi valorizza la rosa più forte, la Juve non deve..» proviene da Inter News 24.