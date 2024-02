Jacobelli: «Fc Internazionale schiacciasassi, VS la Roma…» #Intervista

Pubblicità

Il giornalista Jacobelli si è espresso a Tmw Radio verso la partita tra Inter e Roma: le sue dichiarazioni

Il commento di Jacobelli verso la partita tra Roma e Inter:

Pubblicità

LA SFIDA – «E’ chiaro che contro un’Inter schiacciasassi sia complicata, ma la Roma di solito sulle ali del ritrovato entusiasmo non ha nulla da perdere. E’ in bagarre per il quarto posto, quindi è una prova di maturità e una controprova per De Rossi, per verificare contro la capolista quali siano gli ulteriori margini di miglioramento di questa squadra».

Pubblicità

L’articolo Jacobelli: «Inter schiacciasassi, contro la Roma…» proviene da Inter News 24.