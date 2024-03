Jacobelli chiaro, la dichiarazione: «Caso Muro Acerbi vicenda spinosa, Mister Inzaghi? Vi ricordo questa cosa» #Intervista #ULTIMORA #News

Il noto giornalista Xavier Jacobelli è intervenuto così sul caso SuperAcerbi e sulla notizia dei dialoghi per il rinnovo tra Inzaghi, il Demone nerazzurro, e l’Internazionale FC Internazionale FCvenuto sulle frequenze di TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato così del caso SuperAcerbi e del possibile rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, il Demone nerazzurro, con l’Internazionale FC. CASO ACERBI – «Non può non far […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Jacobelli chiaro: «Caso SuperAcerbi vicenda spinosa, Inzaghi, il Demone nerazzurro, ? Vi ricordo questa cosa» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità