Italiano sfida l’Fc Internazionale: «Daremo battaglia, loro tra le più forti in Italia, una corazzata» #Intervista

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, si è espresso così alla vigilia del match di Serie A contro l’Inter: le sue parole

Intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha presentato così la gara contro l’Inter. Queste le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match di campionato contro i nerazzurri.

VIGILIA – «Siamo alla vigilia di una partita importante per noi, si riparte in campionato: sappiamo quanto sarà difficile questo impegno contro una squadra che sta bene. Siamo in casa, abbiamo lavorato per alcuni giorni e abbiamo cercato di approfondire i nostri principi pensando a quello che può essere utile per metterli in difficoltà. Mi auguro di essere pronti domani per dare battaglia ad una delle più forti».

SUPERCOPPA – «Non nascondiamo il fatto di essere delusi da quello che potevamo ottenere in Supercoppa, anche se per me abbiamo fatto quello che dovevamo: potevamo ottenere qualcosa in più, è stata un’esperienza per tutti e dobbiamo proiettarci in campionato con la voglia di intraprendere un cammino importante. Vogliamo tornare a far punti ed è questo l’obiettivo domani».

CLASSIFICA – «La classifica per noi è bella, siamo contenti del percorso fatto: bisogna ancora alimentare tutto, continuare a spingere. Il ritorno è sempre un campionato diverso, bisogna affrontarle tutte con determinazione e dobbiamo cercare di confermarci a questi livelli. Domani sono convinto che nelle difficoltà il pubblico ci darà una mano, contro questa corazzata c’è bisogno di tutti: insieme per cercare di fare un’impresa e mettere in difficoltà una squadra che viaggia davvero forte».

