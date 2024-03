Italiano a NEWS, la dichiarazione ufficiale: «Abbiamo messo in difficoltà il #Milan AC, avessimo trovato il 2-2 non ci sarebbe stato niente da dire» #Intervista #News #Ultimora

00:45,31 Mar 2024, MILANELLO.

Vincenzo Italiano, Mister della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo la partita contro il Diavolo Rossonero di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni Vincenzo Italiano ha parlato a Sky dopo Fiorentina Diavolo Rossonero. SCONFITTA – «Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, soprattutto nel primo tempo limitare loro perché vengono da un momento esaltante. Volevamo abbassare il loro […]

Italiano a Sky: «Abbiamo messo in difficoltà il Diavolo Rossonero, avessimo trovato il 2-2 non ci sarebbe stato niente da dire»