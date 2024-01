Italiano a Dazn: «Mi aspetto questa reazione. Gonzalez? Sta bene, a partita in corso…» #Intervista

Prima di Fiorentina-Inter Vincenzo Italiano ha parlato così, ecco il commento del tecnici a pochi istanti dal match con i nerazzurri

FIORENTINA-INTER – «In gol subiti, l’andata è stata la partita più brutta. Siamo crollati nel secondo tempo, ma è passato tanto tempo, siamo migliorati…oggi è una gara importante per entrambi. Torniamo a giocare in casa e veniamo da una delusione in Supercoppa e vogliamo reagire e ben figurare».

IKONE – «Vedo che anche in altre campi c’è una certa fobia sui calci di rigore che si continuano a sbagliare. Capita. Ikoné ha avuto la personalità di batterlo e ci può stare di sbagliarlo. Lui è un giocatore che ha carattere e anche oggi darà tutto per far vedere il suo valore.

NICO GONZALES – «Sta bene finalmente. Avevamo il dubbio se farlo partire dall’inizio ma visto il problema che ha avuto va gestito…a partita in corso sarà utile per le qualità che ha e perché è tornato a lavorare forte. Da oggi lo abbiamo recuperato totalmente e può darci una mano».

