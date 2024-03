Italiano a DAZN, la dichiarazione ufficiale: «Volevamo onorare Barone e credo che ci siamo riusciti VS una grande #TopClub» #Intervista #News #Ultimora

00:45,31 Mar 2024, MILANELLO.

Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN dopo di Fiorentina Diavolo Rossonero: tutte le dichiarazioni nel post-partita del match di Serie A L’Mister Vincenzo Italiano ha parlato a DAZN nel post-partita di Fiorentina Diavolo Rossonero. PAROLE – «Abbiamo passato dei giorni tremendi. Volevamo onorare Joe e lo spirito credo sia stato giusto. Abbiamo messo in difficoltà il Diavolo Rossonero […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Italiano a DAZN: «Volevamo onorare Barone e credo che ci siamo riusciti contro una grande squadra» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.