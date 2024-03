Italia Venezuela: l’ex #Milan AC Donnarumma subito protagonista, rigore parato a Rondon – NEWS

23:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Sono in campo Italia e Venezuela. L’ex Diavolo Rossonero Donnarumma subito protagonista nel match amichevole. Rigore parato a Rondon L’amichevole tra Italia e Venezuela entra subito nel vivo con un episodio decisivo. Errore di Udogie che costringe Buongiorno al fallo da rigore su Rondon. Lo stesso attaccante poi si incarica della battuta. L’ex Diavolo Rossonero Donnarumma però […]

