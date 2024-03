Italia Venezuela DIRETTA: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

20:49,21 Mar 2024, MILANELLO.

Amichevole negli Usa per l’Italia di Spalletti. Avversaria della Nazionale azzurra sarà il Venezuela: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Doppio impegno amichevole per l’Italia di Spalletti. Il primo di questi stasera contro il Venezuela a partire dalle 22 al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale. Italia Venezuela 0-0: sintesi e moviola 1′ Fischio d’inizio […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Italia Venezuela LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca appeared first on Diavolo Rossonero News 24.