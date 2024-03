Italia Venezuela #DIRETTA #News 0-0: Rondon sfiora “la rete”

23:33, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

L’Italia affronta il Venezuela in un’amichevole verso Euro 2024: sintesi, analisi VAR REVIEW, tabellino, risultato e cronaca

L’Italia affronta il Venezuela nella prima delle due amichevoli negli Stati Uniti verso Euro 2024.

Italia Venezuela 0-0: sintesi e analisi VAR REVIEW

1′ FISCHIO D’INIZIO – Comincia Italia-Venezuela

2′ RIGORE PER IL VENEZUELA – Grave errore degli azzurri, Buongiorno strattona un avversario in area e l’arbitro fischia il giusto penalty

3′ DONNARUMMA PARA IL RIGORE – Il portiere si butta sulla sua sinistra, respingendo la conclusione dell’attaccante

15′ Gli azzurri faticano a trovare spazi – L’Italia tiene il pallino del gioco, ma non crea pericoli

19′ Venezuela ad un passo dal gol – Palla dentro per Rondon che in scivolata, tutto solo, tocca ma non abbastanza per deviare in rete

27′ Tiro rimpallato di Bonaventura – Buona azione dell’Italia con la conclusione del giocatore della Fiorentina che viene respinto

Migliore in campo Italia: al termine del match

Italia Venezuela 0-0: risultato e tabellino

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui. CT: Spalletti.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Ferraresi, Angel, Osorio, Navarro; Aramburu, Martinez; Machis, Casseres, Savarino; Rondon. CT: Batista.

