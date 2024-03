Italia Venezuela, Chicco Chiesa cambia di nuovo ruolo: a cosa pensa Spalletti per lui

11:18, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Italia Venezuela, Chisa pronto a cambiare ancora ruolo per l’amichevole in programma stasera: a cosa pensa Spalletti

Se nella Juve Federico Chiesa gioca praticamente da seconda punta nel 3-5-2 allegriano, in Nazionale il bianconero è pronto a cambiare nuovamente ruolo dopo aver giocato da esterno nel tridente nelle ultime convocazioni.

Spalletti, dalle probabili formazioni che circolano nelle ore precedenti alla sfida con il Venezuela, sarebbe pronto a schierarlo nei due dietro l’unica punta Retegui, con Frattesi insieme a lui a sostegno dell’italoargentino.

