Italia Venezuela, allo stadio c’è Cannavaro: l’ex #Juve non si perde l’amichevole

23:03, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Italia Venezuela, allo stadio c’è Cannavaro, capitano campione del mondo 2006: l’ex Juve non si perde l’amichevole

Tra i #fans illustri dell’Italia per l’amichevole che gli Azzurri di Spalletti giocheranno dalle 22 contro il Venezuela c’è anche Fabio Cannavaro.

L’ex difensore della Juve, capitano campione del mondo 2006, è presente allo stadio DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale in Florida. Come raccontato dalla Rai, prima del match Cannavaro ha anche salutato Nocerino, altro ex bianconero che ora allena il Miami FC.

