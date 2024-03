22:34, 26 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Italia U21 beffata dalla Turchia all’ultimo: solo panchina per “Fabietto” Miretti e Turicchia nell’1-1 verso Euro 2025 L‘Italia U21 del Ct Nunziata non va oltre l’1-1 contro la Turchia nel match valido per la qualificazione ad Euro 2025. Al gol del vantaggio degli azzurri segnato da Ghilardi al 50′ ha risposto Kilicsoy al 92′. Pareggio beffa, […]

