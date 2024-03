Italia U-21, Fabbian in #GOL contro la Lituania – #NEWS

22 Mar 2024, 23:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Giovanni Fabbian va in gol anche contro la Lituania: il mediano/mezzala con recompra a favore dell’Internazionale segna anche con l’Italia U-21 L‘Italia Under 21 sconfigge la Lituania 2-0 nel match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria e lo fa nel segno dei colori leoni nerazzurri. A segno Casadei e Fabbian, rispettivamente nel primo e secondo tempo. I 2 prodotti del […]

