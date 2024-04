Italia Olanda Femminile, che soddisfazione per Bonfantini, ecco l’approfondimento: cosa è #SUCCESSO

5 Apr 2024, 20:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Bella soddisfazione per Agnese Bonfantini, attaccante dell’Internazionale #Women, con la #Maglietta dell’Italia nella #Super #Scontro contro l’Olanda Si sta svolgendo in questi minuti la #Super #Scontro Italia-Olanda Femminile, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Nel corso della ripresa è arrivata una bella soddisfazione per Agnese Bonfantini, attaccante dell’Internazionale #Women. La calciatrice ha infatti segnato il gol […]

