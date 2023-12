Italia Femminile, Soncin: «Ecco il mio bilancio attuale»

Le parole di Andrea Soncin, ct dell’Italia femminile, sulla sua esperienza alla guida delle azzurre. Tutti i dettagli

Andrea Soncin, ct dell’Italia femminile, ha parlato a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 dei suoi primi mesi con le azzurre: che possono contare anche su una fetta di Inter Women in squadra.

IMPRESSIONI – «Una competizione come la Nations League prepara il ranking per la qualificazione all’Europeo, pertanto avere una posizione migliore può facilitare il raggruppamento. La nazionale è sotto gli occhi di tutti e può aiutare un intero movimento a crescere. Non esiste calcio maschile o calcio femminile, fin dal primo giorno si parla esclusivamente di calcio. In Italia c’è ancora poca conoscenza di ciò che questo sport può dare. Bilanci? Non sono io a doverne fare. Al momento penso solo alla prossima partita. Li aspettiamo tutti al Tardini. Ovunque abbiamo giocato c’è sempre stata un’accoglienza speciale e penso sia giusto che la Nazionale giochi in giro per il paese, offrendo a tutti la possibilità di vivere certe emozioni».

