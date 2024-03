Italia Ecuador, Spalletti chiarisce, la dichiarazione: «Ho in mente l’11 da schierare» #Intervista #ULTIMORA #News

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’amichevole con l’Ecuador, in programma domani alle 21 Alla vigilia dell’amichevole tra Italia ed Ecuador, il ct Luciano Spalletti parla così della formazione che intende schierare in campo, con ben 5 convocati dall’Internazionale FC. FORMAZIONE – «Ho in mente l’undici da schierare, perché soprattutto in queste partite […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Italia Ecuador, Spalletti chiarisce: «Ho in mente l’11 da schierare» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità