Italia Ecuador, i tre juventini giocheranno? Le #ULTIMISSIME #NEWS

17:04, 24 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Spalletti farà diversi cambi in Italia – Ecuador e nessuno dei tre giocatori della Juve sarà in campo dal primo minuto

Questa sera, l’Italia affronterà in amichevole l’Ecuador. Luciano Spalletti farà diversi cambi di formazione e come rivelato da Sky Sport, i tre giocatori della Juve, Federico Chiesa, Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso non saranno in campo dal primo minuto.

L’unico che potrebbe trovare spazio dall’inizio potrebbe essere il numero 27 bianconero che però è in svantaggio rispetto a Bellanova.

The post Italia Ecuador, i tre juventini giocheranno? Le ULTIME appeared first on Juventus News 24.