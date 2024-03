00:34, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Italia Ecuador: come hanno giocato Locatelli e Cambiaso. Le prestazioni dei due bianconeri nell’amichevole vinta 2-0

Nell’Italia vittoriosa in amichevole per 2-0 contro l’Ecuador sono scesi in campo anche due giocatori della Juve: Locatelli e Cambiaso.

Il primo è entrato al 67′ al posto di Jorginho, dando una mano al centrocampo e alla difesa per cercare di arginare le azioni dei sudamericani. Il secondo è subentrato a Dimarco solo al minuto 88′, disputando un breve scampolo di partita. Solo panchina, invece, per Chiesa.

The post Italia Ecuador: come hanno giocato Locatelli e Cambiaso appeared first on Juventus News 24.