Italia, ecco quando Spalletti convocherà i giocatori per Euro 2024

L’Italia ha annunciato quando saranno svelate le convocazioni di Luciano Spalletti in vista degli Europei in Germania

Luciano Spalletti svelerà mercoledì 7 giugno le convocazioni dell’Italia in vista di Euro 2024 come annunciato dalla Figc. L’ex tecnico del Napoli potrebbe chiamare un buon numero di giocatori militanti nella Juve come Chiesa e Locatelli.

Inoltre gli azzurri giocheranno in amichevole contro la Bosnia Erzegovina il 9 giugno e non più l’8.

