00:49,27 Mar 2024, MILANELLO.

Irlanda Svizzera 0-1: solo 15′ per “CheFort” Okafor: la prestazione del rossonero nel secondo match amichevole con la sua nazionale Soltanto 15′ per l’attaccante del Diavolo Rossonero Noah “CheFort” Okafor nella seconda amichevole con la sua Svizzera contro l’Irlanda. La punta è entrata dando il cambio al giocatore che ha deciso il match ovvero Shakiri che ha regalato […]

