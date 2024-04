Internazionale F.C. #Women, TEGOLA per Guarino! #Incredibile Quella nerazzurra LASCIA il ritiro della Nazionale

2 Apr 2024, 20:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Una giocatrice delle Internazionale #Women ha dovuto abbandonare il ritiro della propria Nazionale a causa di un #indisponibilità: “tutti gli #approfondimenti Brutte notizie non solo per l’Italia, ma anche per le Internazionale #Women. L’attaccante Annamaria Serturini, infatti, ha dovuto abbandonare il ritiro delle azzurre, sotto la guida del tecnico Andrea Soncin, a causa di un #indisponibilità. […]

L’articolo Internazionale #Women, TEGOLA per Guarino! Quella nerazzurra LASCIA il ritiro della Nazionale proviene da Internazionale News 24.