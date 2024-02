Internazionale F.C. Women, Magull si racconta, le parole: «Ecco quando è arrivata la svolta nella mia carriera» #NEWS #Intervista

28 Feb 2024, 16:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La centrocampista delle Internazionale Women Lina Magull ha rilasciato un’intervista in occasione del MatchDay programme di Internazionale Atalanta

Lina Magull, nuovo e implacabile innesto del centrocampo delle Internazionale Women, si racconta così in occasione del MatchDay programme di Internazionale Atalanta.

INIZI – «Ho iniziato a giocare con mio fratello: giocavamo ovunque, in casa, per strada, in campo…Ho capito molto presto di amare questo sport. Ho lavorato duramente e credo che la svolta sia arrivata a 17 anni quando ho fatto il mio esordio da professionista al Wolfsburg. Ho conosciuto persone che hanno creduto in me e altre no ma questo mi ha spinto a migliorare ancora di più. Sono diversi gli obiettivi di cui vado orgogliosa, dai successi nella UEFA Women’s Champions League al fatto di aver giocato più di 75 partite con la Nazionale».

TECNICA – «Lavoro duramente per migliorarmi sia tecnicamente che fisicamente, sono cresciuta molto nelle ultime stagioni, ho affinato qualità come tecnica, intensità e creatività sul campo. Quello che mi spinge a dare il meglio è giocare per la squadra. Mi piace aiutare le mie compagne e quando ho la palla creare occasioni in area avversaria, essere pericolosa con gol o assist. Credo che sia necessario avere la giusta motivazione per vincere qualcosa e lavorare tutti per lo stesso obiettivo, per questo amo il gioco di squadra, perché ci sono persone che sono sempre pronte ad aiutarti e motivarti a dare il meglio. Il calcio è fantastico per questo».

MODELLI DI RIFERIMENTO CALCISTICI – «Messi, un giocatore speciale e Nadine Keßler, che è stata capitano nel Wolfsburg e oggi lavora nella UEFA e ha fatto molto per la crescita del calcio femminile. Di questa Internazionale invece mi piace molto Super Barellino, il motore nerazzurro, , è ovunque nel campo, corre tantissimo e ha una #grande tecnica».

