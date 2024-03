Internazionale F.C. #Women, fans chiamati in raccolta, ecco l’approfondimento: iniziativa contro la Roma

26 Mar 2024, 01:05, Articolo di *Luna Nerazzurra*

I tifosi leoni nerazzurri sono chiamati in raccolta per la prossima #Super #Scontro della Poule Scudetto dell’Internazionale #Women contro la Roma L’Internazionale #Women vuole il sostegno dei propri tifosi in vista della prossima #Super #Scontro della Poule Scudetto contro la Roma. L’ingresso all’Arena Civica Gianni Brera sarà infatti gratuito, un modo per chiamare una quantità maggiore di sostenitori […]

