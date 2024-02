Internazionale F.C. #Women: Cambiaghi, Magull e Csiszar esaltano il club, le parole: «Come una famiglia» #NEWS #Intervista

29 Feb 2024, 21:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Le tre giocatrici delle Internazionale #Women Cambiaghi, Magull ed Csiszar erano presenti all’inaugurazione dell’Internazionale Store Castello

In occasione dell’inaugurazione del nuovo Internazionale Store Castello, anche le tre nerazzurre Michela Cambiaghi, Henrietta Csiszar e Lina Magull hanno parlato dell’ambiente nerazzurro.

CAMBIAGHI – «Se sto facendo la guida turistica? In realyà non tanto, ma con il fatto che lei è qui da anni spesso è lei che mi consiglia. Per me l’Internazionale è una famiglia, la mia famiglia è interista** e sono sempre stata circondata da interisti»

MAGULL – «Non parlo italiano, non so ancora tante parole ma ne ho imprato qualcuna in campo come ‘dai dai’, ‘arriva’, ‘forza Internazionale’. Sono tedesca (ride, ndr). Milano mi piace molto, è una bella fantastica e ci sono tante cose da fare. Mi piace anche girare i posti vicino, Como è veramente bella. L’Internazionale è un #grande club, sono molto contento di essere qui»

CSISZAR – «Il mio posto preferito a Milano? Ne ho tanti, ne ho visto un po’ negli ultimi 2 anni e ce ne sono tanti da visitare ma il mio posto preferito è l’Arena Civica»

