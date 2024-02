Internazionale F.C., un ex è esploso in #Serie A: il suo allenatore ne è estasiato

26 Feb 2024, 22:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Un ex calciatore dell’Internazionale sta vivendo una stagione pazzesca in Serie A, ecco di chi parliamo e cosa dice il suo tecnico

Un ex giocatore dell’Internazionale sembrerebbe definitivamente esploso in Serie A. Di chi stiamo parlando? Naturalmente di Raul Bellanova. Anche nel corso di Roma-Torino l’ex nerazzurro ha completato una prova più che sufficiente (ennesima in stagione). Così il suo allenatore Juric ne ha parlato a Dazn.

Pubblicità

JURIC – «La sua crescita esponenziale? Quando trovi ragazzi predisposti a lavorare diventa tutto semplice. Tu gli fai vedere le situazioni per favorire le loro caratteristiche e loro accettano con entusiasmo e crescono. Con Raoul è così. Ha le sue doti, gli piace ascoltare, imparare, ha tanta voglia e sta crescendo in maniera impressionante, sta facendo anche assist e bene in fase difensiva. Era il suo punto debole e ora sta facendo molto bene».

L’articolo Internazionale, un ex è esploso in Serie A: il suo allenatore ne è estasiato proviene da Internazionale News 24.