Internazionale F.C., Trevisani elogia Mister Demone Inzaghi, le parole: «Solo questo allenatore è meglio di lui» #NEWS #Intervista

27 Feb 2024, 01:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Riccardo Trevisani ha elogiato il tecnico dell’Internazionale Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , per lui è insieme ad altri sotto solo ad un allenatore

Riccardo Trevisani ha speso parole al miele per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Così l’opinionista a mediaset ha parlato del tecnico dell’Internazionale, sotto (insieme ad altri allenatori) solo a Pep Guardiola.

Pubblicità

TURNOVER – «A + 9 con una gara da recuperare. Se non lo accumuli questo vantaggio non lo puoi fare. A Lisbona hai sofferto le pese dell’inferno. Il turnover massiccio non porta grandi risultati, il Milan ce lo ha dimostrato».

INZAGHI – «Non risponde alle provocazioni eha fatto anche delle scelte identificate. Prendere Charas, il regista turco, trequartista e spostarlo mezzala e poi regista non era scontato. Prendere Dimash, il ragazzo della Curva Nord, dal Verona e imporlo all’Internazionale non era scontato. Il lavoro è stato generale: sui giocatori, sulla tattica e sulla comunicazione. Evoluzione potentissima. Giusto dare i meriti, il primo anno la voglia di far giocare Vidal e Maravilla Sanchez nel derby è stato un errore. Ci ha messo 8 giornate di troppo a togliere Handanovic e mettere Onana, continuerò a dirlo. Ma continuerò anche a dire anche che ha avuto un’evoluzione pazzesca. Tolto Guardiola che fa un altro sport, se la gioca alla pari con tutti gli altri. Ha avuto evoluzioni nella comunicazioni: si lamenta meno e non risponde alla provocazioni»

L’articolo Internazionale, Trevisani elogia Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : «Solo questo allenatore è meglio di lui» proviene da Internazionale News 24.