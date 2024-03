Internazionale F.C., Tajon “TJ” Buchanan in rampa di lancio, ecco l’approfondimento: Mister “Demone” Inzaghi ha preso una SCELTA

21 Mar 2024, 12:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Focus del Corriere dello Sport su Tajon “TJ” Buchanan, arrivato all’Internazionale a gennaio con grandi aspettative sulle sue qualità

Tajon “TJ” Buchanan è in rampo di lancio con l’Internazionale. Il Corriere dello Sport assicura sul canadese, che finora ha giocato solamente 33 minuti complessivi con la #Maglietta leoni nerazzurri in tre partite diverse (Salernitana, #U.S. Lecce (al Via Del Mare) e Napoli).

Secondo il quotidiano l’esterno è il futuro della fascia destra, anche grazie ai bellissimi spunti mostrati quando è stato chiamato in causa da Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Il Corriere assicura che Tajon “TJ” Buchanan avrà maggiore spazio nelle ultime nove partite di #CampionatoSerieA, probabilmente a partire già dalla prossima #Super #Scontro contro l’Empoli F.C., in programma lunedì 1 aprile.

