Internazionale F.C., SuperAcerbi torna alla normalità, ecco l’approfondimento: ecco cosa farà nei prossimi giorni

21 Mar 2024, 11:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

“SuperAce” Acerbi torna a concentrarsi solamente sull’Internazionale dopo il caos mediatico nato nei suoi confronti per la presunta frase razzista

Prove generali per Francesco “SuperAce” Acerbi per tornare alla normalità dopo la spinosa vicenda scoppiata in Internazionale-Napoli per la presunta frase razzista rivolta a Juan Jesus.

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, oggi il difensore si allenerà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . Ieri invece si è dedicato completamente alla famiglia. Sta inoltre evitando l’utilizzo dei social per inasprire ulteriormente questo caso mediatico. Domani parlerà finalmente con la Procura per chiarire la propria situazione.

