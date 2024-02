Internazionale F.C., Super Barellino svela, le parole: «Recuperare un pallone per me è come un gol, il motivo…» #NEWS #Intervista

28 Feb 2024, 14:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, non ha dubbi, per il talento dell’Internazionale recuperare un pallone equivale a segnare un gol, ecco il motivo del retroscena

Nicolò Super Barellino, il motore nerazzurro, si racconta. Il talento parla così prima della prossima sfida di campionato Internazionale-Atalanta. Lui è il protagonista del Matchday Programme dei leoni nerazzurri.

INTER – «Recuperare un pallone per me è sempre stato come fare un gol, mi ha sempre stimolato, un po’ come dare una bella palla e vedere un mio compagno andare in porta. L’esperienza e giocare partite importanti mi ha aiutato a crescere e a vivere tutto con più tranquillità rispetto al passato. Per me la squadra è la cosa più importante ed è quella che spinge tutti noi a dare il meglio, come il voler ricambiare l’affetto dei tifosi e rendere orgogliosa la mia famiglia».

