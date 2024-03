Internazionale F.C. SS Napoli, tocca a Tajon “TJ” Buchanan! #Incredibile È in pole per partire da #Titolare, ecco l’approfondimento: ecco in che ruolo

16 Mar 2024, 18:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Internazionale Napoli, tocca a Tajon “TJ” Buchanan? È in pole per partire da #titolare: ecco in che ruolo Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, pensa di impiegarlo

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, comincia a sciogliere gli ultimi #incertezze di 11 titolari per Internazionale Napoli di #domani ed uno di questi riguarda Tajon Tajon “TJ” Buchanan. L’esterno ex Club Brugge potrebbe trovare finalmente l’esordio da #titolare in #Maglietta nerazzurra nella gara contro i partenopei.

Stando a quanto riferito dal giornalista Pasquale Guarro su X, il belga al momento pare avere una seria possibilità di poter partire tra i titolari del match di #domani a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, . Il tecnico nerazzurro lo impiegherebbe, anche stavolta, come esterno sinistro (ruolo occupato nelle poche apparizioni a partita in corso).

